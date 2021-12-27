В Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию

Власти Белоруссии в понедельник вынесли на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений конституции республики.

Власти Белоруссии в понедельник вынесли на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на национальном правовом портале.

Он предлагает сокращение полномочий президента и ограничивает его пребывание на посту двумя сроками. Проект основного закона выделяет приоритеты развития страны и уточняет права и обязанности граждан. В случае принятия документа переходный период будет действовать до конца нынешнего срока полномочий всех госструктур.

Проект может вступить в силу после одобрения на референдуме не менее чем половиной всех имеющих право голоса граждан.

Полномочия президента

Президентом сможет стать белорусский гражданин не моложе 40 лет (ранее 35), который постоянно жил в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами (ранее 10). Избираться он сможет не более чем на два пятилетних срока. Изменения, ограничивающие количество президентских сроков, начнут действовать со дня вступления в должность нового президента.

Президент лишается права назначать и увольнять членов ЦИК Беларуси, председателей высших судов и членов Конституционного суда, председателя Комитета госконтроля. Уволить президент не сможет и генпрокурора, главу и правление Нацбанка. При этом назначить этих чиновников глава государства сможет, лишь предварительно заручившись поддержкой парламента.

Президент больше не сможет издавать декреты, имеющие силу закона (а парламент давать ему такое право): его указы будут должны соответствовать законодательству. За нарушение конституции или совершение госизмены главу государства сможет отрешить Всебелорусское народное собрание - для этого потребуется запрос трети Палаты представителей или 150 тыс. граждан страны, обладающих избирательным правом.

Если должность президента становится вакантной, его полномочия переходят к спикеру верхней палаты парламента. Если глава государства гибнет в результате теракта или военной агрессии, вводится чрезвычайное положение, а основные решения принимает Совет безопасности.

Введение режима чрезвычайного положения, которое было прерогативой главы государства, получило дополнительные основания: теперь его можно объявить, реагируя на попытки свержения конституционного строя и захвата власти, а также вооруженного мятежа и массовых беспорядков.

Действующий и бывший президент пользуются неприкосновенностью. Бывшего главу государства нельзя привлечь к ответственности за исполнение своих функций, он становится пожизненно членом верхней палаты парламента. Глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".

Среди полномочий президента закрепляются право распускать обе палаты Национального собрания, вводить на территории Белоруссии в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявлять полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики.

Ежегодные послания президента будут заслушиваться на Всебелорусском народном собрании, а не на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

Всебелорусское собрание и парламент

В структуре представительных органов власти появляется надпарламентский орган – 1 200 -местное Всебелорусское собрание, делегатами которого становятся действующий и бывшие президенты, представители всех ветвей власти и местные депутаты. Оно избирается на пять лет.

-местное Всебелорусское собрание, делегатами которого становятся действующий и бывшие президенты, представители всех ветвей власти и местные депутаты. Оно избирается на пять лет. Эта структура уполномочена определять направления политики Беларуси, предлагать изменения конституции, избирать руководство высших судов. По предложению президента собрание может разрешить отправку за рубеж белорусских военнослужащих. Собираться этот орган должен не реже, чем раз в год.

Срок работы Палаты представителей и Совета Республики продлевается с четырех до пяти лет (как и местных советов депутатов). Распустить нижнюю палату будет нельзя не только в первый год ее работы, но и в последний. Кворум сокращается с двух третей до простого большинства. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. Выборы палат назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.

Выборы депутатов всех уровней в Беларуси будут проводиться в единый день голосования в последнее воскресенье февраля.

При этом полномочия обеих палат по отрешению президента от должности в случае нарушения им основного закона или совершения госизмены, а также по назначению членов Конституционного суда и ЦИК передаются Всебелорусскому народному собранию. Конституционный суд, согласно проекту основного закона, получит право толкования конституции.

Эта структура вправе ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение "в случае бездействия президента".

Палата представителей (нижняя палата парламента) "дает предварительное согласие президенту на назначение на должность премьер-министра".

Премьер-министр республики должен будет ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития страны.

Председатель и члены ЦИК избираются на пять лет и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием.

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