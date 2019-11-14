В Беларуси объяснили отказ от российской военной базы

В Беларуси отказались от размещения российской военно-воздушной базы в пользу закупки у России истребителей Су-30СМ. Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал секретарь белорусского Совета Безопасности Станислав Зась.

По его словам, предложение о размещении военной базы на территории Беларуси поступило от Москвы после того, как Минск попросил у России помощи с обновлением парка военной авиации. "Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", — отметил он.

В связи с этим, как утверждает Зась, руководство республики стало «опираться на собственные возможности». Он отметил, что в процессе закупки истребителей непосредственное участие принял президент Беларуси Александр Лукашенко. "Без его поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", — сказал Зась.