В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках, 44 из которых образованы за пределами страны

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках, 44 из которых образованы за пределами страны.

Как передает Report, его начало совпало с ежегодным обращением действующего главы государства с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию (парламенту). Впервые Александр Лукашенко обратится к гражданам не в Овальном зале Дома правительства, как это традиционно происходит, а во Дворце республики. Предполагается, что в зале будет присутствовать около 2,5 тыс. человек. Ожидается, что Лукашенко обозначит свои планы по развитию страны на ближайшие пять лет.

"Избирательные участки готовы принять избирателей для досрочного голосования", - отметил сотрудник аппарата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Иван Толкач. Он сообщил, что на все участки уже доставлены бюллетени. "Все здания, в которых будет проводиться голосование, взяты под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел", - сказал Толкач.

Он напомнил, что всего к выборам образовано 5 767 участков для голосования. Из них 231 избирательный участок - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. "На этих участках голосование будет проводиться только в основной день выборов - 9 августа", - уточнил представитель Центризбиркома. Из 44 избирательных участков за рубежом три созданы в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.