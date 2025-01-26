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В Беларуси началось голосование на выборах президента

В Беларуси началось голосование на выборах президента Свыше 5,3 тыс. избирательных участков приступило к работе на выборах президента Беларуси в основной день голосования.
Другие страны
26 января 2025 г. 09:10
В Беларуси началось голосование на выборах президента

Свыше 5,3 тыс. избирательных участков приступило к работе на выборах президента Беларуси в основной день голосования.

Как передает Report, об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) республики.

В комиссии уточнили, что около 6,9 млн белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 организовано в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, а еще 12 - в воинских частях. Голосование завершится в 20:00.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. По данным ЦИК, в досрочном голосовании, которое проходило 21-25 января, приняли участие 41,81% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. За ходом кампании наблюдают свыше 44 тыс. национальных и почти 500 международных наблюдателей.

Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

На президентских выборах в 2020 году явка составила 84,28%, из которых досрочно проголосовали 41,70%. За Лукашенко тогда отдали голоса 80,10% граждан, принявших участие в голосовании.

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Версия на английском языке Polls open for Belarus presidential election
Версия на азербайджанском языке Belarusda prezident seçkiləri başlayıb

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