В Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев

В Могилевской области Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ПВК "Вагнера".

В Могилевской области Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ПВК "Вагнера".

Как передает Report со ссылкой на "Верстку", журналисты подтвердили строительство лагеря на 8 тысяч бойцов в Осиповичах Могилевской области. Населенный пункт находится в 200 км от границы с Украиной.

По словам собеседника издания в лесничестве области, лагерей будет несколько.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить - ред.), - сказал собеседник, добавив, что площадь лагеря составит 24 тысячи кв. м. Он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Источник издания, близкий к руководству Могилевской области подтвердил, что властям дали указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников ЧВК.