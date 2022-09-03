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В Беларуси фиксируют увеличение военной активности возле украинской границы

В Беларуси фиксируют увеличение военной активности возле украинской границы В последние несколько дней в Беларуси фиксируется увеличение военной активности в Брестской области, которая граничит с Украиной.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 17:42
В Беларуси фиксируют увеличение военной активности возле украинской границы

В последние несколько дней в Беларуси фиксируется увеличение военной активности в Брестской области, которая граничит с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что с конца августа в район Бреста подвозят как машины снабжения, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20-ю единицами техники ВС РБ и 4-мя пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, который вернулся в Брест после учений в РФ.

В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6-ю танками Т-72 ВС РБ.

Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничной деревни Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.

Вчера, 2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20-ти единиц техники ВС РБ, где помимо МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.

Вечером того же дня на ЖД-станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: более 13 бортовых Уралов, более 17 РСЗО "Град", более 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.

"По всей видимости, это связано с проведением запланированных учений на полигоне "Брестский", которые продлены до 11 сентября", – говорится в сообщении.

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