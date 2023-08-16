В Беларуси ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как центр образовательных услуг

В Беларуси, где пребывают россиийские наемники Евгения Пригожина, зарегистрировали "образовательную" организацию "Группа Вагнера".

В Беларуси, где пребывают россиийские наемники Евгения Пригожина, зарегистрировали "образовательную" организацию "Группа Вагнера".

Как передает Report , об этом сообщило издание "Ротонда" со ссылкой на данные регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси.

Беларуское издание "Зеркало" отметило, что "Группа Вагнера" с уставным фондом в 200 беларуских рублей была зарегистрирована 4 августа в Осиповичском райисполкоме. Адрес юрлица - деревня Цель, там же находится лагерь ЧВК, куда наемники переместились после мятежа.

Согласно реестру, "Группа Вагнер" заявила, что основным и единственным видом деятельности организации является "образовательная деятельность" - она проходит под кодом 85590, пишет "Ротонда". В эту подгруппу входят учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.