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В Беларуси число заразившихся превысило 60 тыс.

В Беларуси число заразившихся превысило 60 тыс.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 315, до 61 790, скончались еще четыре пациента, всего умерших 387.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На воскресенье число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 475, в том числе сообщалось о 383 умерших.

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