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В Беларуси число заражений коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

В Беларуси число заражений коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 518, достигнув 59 023, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что с начала эпидемии умер 351, выздоровели 37 923 пациента. 

В стране провели почти 877 тыс. тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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