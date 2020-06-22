В Беларуси число заражений коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 518, достигнув 59 023, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что с начала эпидемии умер 351, выздоровели 37 923 пациента.

В стране провели почти 877 тыс. тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.