В Беларуси число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи

Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 284 - до 63 554, умерли еще пять человек, всего скончались 423 пациента.

Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 284 - до 63 554, умерли еще пять человек, всего скончались 423 пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Беларуси достигло 63 270, скончались 418 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300.

"Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении. Там отмечается, что всего проведено 1 068 029 тестов.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.

По ее данным, в Беларуси на 5 июля выздоровели и выписаны 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.