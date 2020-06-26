В Беларуси число инфицированных COVID-19 превысило 60 тыс.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Беларуси существенно сократился - до 331, всего зарегистрировано 60 713 фактов инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава страны.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 437, до 60 382, сообщалось о 367 умерших.

"Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем днем ранее.По информации пресс-службы, в Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.