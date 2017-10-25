В Беларуси будут судить трех авторов агентства Regnum за разжигание национальной розни

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Расследование уголовного дела в отношении трех авторов информационного агентства Regnum завершено, дело направлено в суд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Если не ошибаюсь, прокурор направил уголовное дело для рассмотрения в Минский городской суд", - добавил глава ведомства.

Он напомнил, что трое граждан Беларуси, которые сотрудничали с рядом российских информационных ресурсов, в том числе агентством Regnum, обвиняются в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Двоим из них также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

По его словам, в отношении шеф-редактора ИА Regnum дело выделено в отдельное производство.