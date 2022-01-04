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В Беларуси автобус с российскими туристами попал в ДТП, есть погибший и раненые

В Беларуси автобус с российскими туристами попал в ДТП, есть погибший и раненые Шесть граждан России, попавших в ДТП в Витебской области Беларуси, находятся в тяжелом состоянии.
Другие страны
4 января 2022 г. 02:29
В Беларуси автобус с российскими туристами попал в ДТП, есть погибший и раненые

Автобус с российскими туристами, следовавшими на экскурсию в Витебск (Беларусь) попал в ДТП.

Шесть граждан России находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

"Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени", - говорится в заявлении.

На момент аварии в автобусе находились 42 человека, из них 40 - граждане России.

Отметим, что на 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового автомобиля, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya turistləri Belarusda yol qəzasına düşüblər, ölən və yaralananlar var

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