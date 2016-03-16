Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Бельгии задержаны двое предполагаемых участников перестрелки с полицией во время контртеррористической операции, проведенной накануне в Брюсселе, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

15 марта в ходе полицейской операции в одном из домов пригорода Брюсселя произошла перестрелка, в результате которой получили ранения четверо полицейских.

По сообщению СМИ, операция проведена с целью поиска лиц, связанных с нападениями боевиков в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек.