 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бельгии задержаны двое предполагаемых участников перестрелки с полицией

    В результате перестрелки накануне ранения получили четверо полицейских

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Бельгии задержаны двое предполагаемых участников перестрелки с полицией во время контртеррористической операции, проведенной накануне в Брюсселе, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

    15 марта в ходе полицейской операции в одном из домов пригорода Брюсселя произошла перестрелка, в результате которой получили ранения четверо полицейских. 

    По сообщению СМИ, операция проведена с целью поиска лиц, связанных с нападениями боевиков в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi