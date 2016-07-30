​В Бельгии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии в пятницу вечером задержала двух братьев в районах городов Монс и Льеж по делу о подготовке новых терактов в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках дела о терроризме, которое ведет федеральная прокуратура, федеральная полиция Монса вчера вечером провела семь обысков в регионе Монса, а федеральная полиция Льежа – обыск в Льеже по запросу судебного следователя, специализирующегося по вопросам терроризма", — говорится в коммюнике федеральной прокуратуры Бельгии. Они отметили, что "два человека были доставлены на допрос". "Речь идет о Нурредине Х., родившемся 25 января 1983 года, и его брате Амзе Х. Как следует из предварительных данных расследования, были новые планы терактов в Бельгии", - заявили гособвинители.