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    В Бельгии в результате перестрелки между мигрантами пострадало несколько человек

    © AP

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Несколько человек получили ранения в результате стычки с применением огнестрельного оружия между двумя группами нелегальных мигрантов в бельгийской Фландрии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел  на автомобильной стоянке в районе населенного пункта Яббеке. Участники беспорядков задержаны, полиция ищет зачинщиков.

    МВД Бельгии объявило, что для отлова нелегальных мигрантов, следующих транзитом в Великобританию, полиция будет еженедельно проводить дополнительные проверки пассажиров пригородных поездов, которые связывают Брюссель с бельгийским побережьем Северного моря.

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