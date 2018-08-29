В Бельгии в результате перестрелки между мигрантами пострадало несколько человек

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Несколько человек получили ранения в результате стычки с применением огнестрельного оружия между двумя группами нелегальных мигрантов в бельгийской Фландрии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел на автомобильной стоянке в районе населенного пункта Яббеке. Участники беспорядков задержаны, полиция ищет зачинщиков.
МВД Бельгии объявило, что для отлова нелегальных мигрантов, следующих транзитом в Великобританию, полиция будет еженедельно проводить дополнительные проверки пассажиров пригородных поездов, которые связывают Брюссель с бельгийским побережьем Северного моря.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости