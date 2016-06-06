​В Бельгии столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы и раненые

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд врезался в товарный в городе Эрмаль-Су-Юи, недалеко от Льежа в Бельгии, в результате чего три человека погибли, 40 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сообщает издание Le Soir со ссылкой на бургомистра коммуны Сен-Жорж-сюр-Мез.

"Пассажирский поезд врезался в товарный, причины столкновения выясняются", — подтвердил представитель оператора железнодорожных путей Infrabel Фредерик Сакр.

На место аварии прибыли экстренные службы.

Как сообщило агентство Belga со ссылкой на мэра города, инцидент произошел вечером в воскресенье.

По данным Belga, составы следовали по одним и тем же путям. Пассажирский поезд въехал в заднюю часть грузового.