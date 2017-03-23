В Бельгии при попытке теракта пострадавших нет

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Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Полиция бельгийского города Антверпен арестовала водителя машины, пытавшегося на большой скорости въехать в толпу на улице.

Как передает Report, об этом сoобщило агентство Belga.

Машина была остановлена военным патрулем. Никто не пострадал. Мэр Антверпена Барт де Вевер заявил о предотвращении возможного теракта.

В автомобиле найдено оружие, машину обследуют саперы. Она была зарегистрирована во Франции, передает агентство AFP.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Бельгии отмечали годовщину терактов, в результате которых в стране погибли 32 человека.