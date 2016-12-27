В Бельгии предотвращены шесть терактов за два года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Бельгии смогли предотвратить шесть террористических актов за последние два года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете "La Derniere Heure" сообщил глава Федеральной судебной полиции Брюсселя Эрик Якобс.

"Я могу вам сказать, что в сотрудничестве с бельгийским Центром анализа угроз за два года, с ноября 2014 года, если быть точным, нам удалось предотвратить не менее шести попыток совершить теракт. Мы тесно сотрудничаем со службой разведки, мы работали по-настоящему вместе, чтобы достичь этого", - сказал глава полиции.

Якобс добавил, что полиция получает около 600 сообщений, связанных с терроризмом, ежедневно.