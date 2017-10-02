В Бельгии потребовали отставки главы Еврокомиссии Юнкера

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Бельгийская партия через своих представителей в Европарламенте потребовала отставки главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в связи с применением силы полицейскими против участников "референдума" в Каталонии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал председатель парламента Фландрии, нидерландоязычного региона Бельгии, известного сепаратистскими настроениями среди населения, Ян Пеманс.

Отметим, что бельгийская партия националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA) входит в правящую в Бельгии правительствую коалицию.

"Да, это так. Он (Юнкер - ред.) никак не отреагировал на насилие. Я этого не понимаю, потому что Евросоюз - это третья сторона в конфликте между Испанией и Каталонией. Я считаю, что это третья сторона, Европа, которая может сыграть роль посредника", - заявил Я. Пеманс.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил в воскресенье насилие в ходе "референдума" в Каталонии и призвал стороны к диалогу.