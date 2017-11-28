В Бельгии попавший в аварию поезд насмерть протаранил группу ремонтников

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Во время ремонта железнодорожных путей в провинции Эно, расположенной в Бельгии, поезд протаранил группу рабочих.

Как передает Report, инцидент произошел при буксировке поврежденного поезда, который ранее попал в аварию с легковым автомобилем. Как сообщают местные СМИ, он отцепился от другого состава и проехал около 14 километров.

В результате инцидента погибли 2 человека, еще семеро получили ранения.

Отмечается, что в дальнейшем поезд столкнулся с пассажирским поездом и оставился. В пассажирском поезде ранения получили 5 человек.