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    В Бельгии попавший в аварию поезд насмерть протаранил группу ремонтников

    В результате инцидента погибли 2 человека, еще семеро получили ранения

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Во время ремонта железнодорожных путей в провинции Эно, расположенной в Бельгии, поезд протаранил группу рабочих.

    Как передает Report, инцидент произошел при буксировке поврежденного поезда, который ранее попал в аварию с легковым автомобилем. Как сообщают местные СМИ, он отцепился от другого состава и проехал около 14 километров.

    В результате инцидента погибли 2 человека, еще семеро получили ранения.

    Отмечается, что в дальнейшем поезд столкнулся с пассажирским поездом и оставился. В пассажирском поезде ранения получили 5 человек. 

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