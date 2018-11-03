В Бельгии полицейские отказались от штрафов в знак протеста

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Члены "Движения за единение полицейских" (Police Unifying Movement), объединяющего около 22 тысяч бельгийских стражей порядка, обязались не взимать с автомобилистов в период с 1 по 15 ноября штрафы за нарушение ПДД. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вместо этого они проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Таким образом, акция протеста No Money ("Без денег") призвана привлечь внимание властей к требованиям полицейских. Они недовольны, в частности, реформой от 2001 года, приведшей к разделению полиции на федеральную и местную.

"Идея в том, чтобы лишить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать", — говорит один из организаторов акции Паскаль Ромбо.

15 ноября ее участники соберутся на центральной площади Брюсселя – Гран-Плас, чтобы выразить публичный протест против полицейской реформы.