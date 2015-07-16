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    В Бельгии открылась первая средняя школа для мусульман

    Школа рассчитана на обучение 120 учеников от 12 лет, а в перспективе - 660

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Правительство федерации Валлония-Брюссель выдало разрешение на открытие в столичной коммуне Скарбеек первой в Бельгии исламской средней школы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Учебное заведение под названием "Добродетель" откроется с 1 сентября. На первых порах школа рассчитана на обучение 120 учеников, а в перспективе — 660.

    Население Бельгии насчитывает свыше 11,2 млн. человек, в том числе более 600 тыс. мусульман.

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