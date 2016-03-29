В Бельгии освобожден Фейсал Шеффу, задержанный по подозрению в причастности к теракту

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Бельгии сообщила об освобождении Фейсала Шеффу, задержанного ранее по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Брюсселя.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

"Улики, которые привели к аресту Фейсала, не были подтверждены в ходе расследования. В результате он был освобожден", - цитирует агентство заявление федерального прокурора.

Фейсал Шеффу был задержан в четверг, 24 марта, в Брюсселе. Его опознал шофер такси, доставившего террористов в аэропорт, как третьего участника группы, который покинул зал вылета до взрывов и запечатлен на кадрах камер видеонаблюдения как человек "в светлой одежде и в шляпе" рядом с двумя одетыми в черное смертниками.

Утром 22 марта два взрыва произошли в зале вылета международного аэропорта Брюсселя, а час спустя еще один взрыв прогремел на станции "Маэльбек" в евроквартале. По последним данным, жертвами этих терактов стали 32 человека и 340 ранены.