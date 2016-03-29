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    В Бельгии освобожден Фейсал Шеффу, задержанный по подозрению в причастности к теракту

    По словам федерального прокурора, улики, на основании которых он был арестован, не были подтверждены в ходе расследования

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Бельгии сообщила об освобождении Фейсала Шеффу, задержанного ранее по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Брюсселя. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

    "Улики, которые привели к аресту Фейсала, не были подтверждены в ходе расследования. В результате он был освобожден", - цитирует агентство заявление федерального прокурора.

    Фейсал Шеффу был задержан в четверг, 24 марта, в Брюсселе. Его опознал шофер такси, доставившего террористов в аэропорт, как третьего участника группы, который покинул зал вылета до взрывов и запечатлен на кадрах камер видеонаблюдения как человек "в светлой одежде и в шляпе" рядом с двумя одетыми в черное смертниками.

    Утром 22 марта два взрыва произошли в зале вылета международного аэропорта Брюсселя, а час спустя еще один взрыв прогремел на станции "Маэльбек" в евроквартале. По последним данным, жертвами этих терактов стали 32 человека и 340 ранены.

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