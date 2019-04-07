В Бельгии, Нидерландах и Франции арестовали более 60 членов албанской мафии

Более 60 человек арестованы в Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в субботу итальянское управление по борьбе с мафией.

"Опасная албанская преступная группировка" действовала по всей Европе, отмечает ведомство. В одновременной операции приняли участие свыше 600 полицейских из четырёх стран, включая Италию, поддержку которым оказали их коллеги из Европола в том, что "касается анализа данных, полученных в ходе поисков". Завершающая часть операция прошла с 3 по 5 апреля.

Среди 61 арестованного оказались 8 граждан Италии, проживавших в Бельгии.

Итальянское антимафиозное управление оказывало поддержку следствию через общую оперативную сеть - проект сотрудничества различных сил полиции европейских стран.