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    В Бельгии не хватает полицейских

    © Reuters

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии испытывает острую нехватку кадров, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По словам представителя профсоюза стражей порядка SLFP Вансена Уссена, кадровый дефицит приводит к тому, что полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность.

    "Зачастую принимаются решения о сокращении патрулирования", — сказал Уссен журналистам.

    Он сообщил, что в ситуации с нехваткой кадров профсоюз уже запросил руководство министерства внутренних дел Бельгии ускорить набор полицейских кадров.

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