В Бельгии не хватает полицейских

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии испытывает острую нехватку кадров, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам представителя профсоюза стражей порядка SLFP Вансена Уссена, кадровый дефицит приводит к тому, что полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность.

"Зачастую принимаются решения о сокращении патрулирования", — сказал Уссен журналистам.

Он сообщил, что в ситуации с нехваткой кадров профсоюз уже запросил руководство министерства внутренних дел Бельгии ускорить набор полицейских кадров.