В Бельгии на химзаводе прогремел взрыв

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел сегодня утром на химическом предприятии Vynova в коммуне Тессендерло в бельгийской провинции Лимбург, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации местных СМИ, по предварительной информации, никто из работников Vynova не пострадал, но власти рекомендовали жителям близлежащей жилой зоны не открывать окна и двери домов.

Над предприятием, где произошел взрыв, причины которого не известны, поднимается облако газа.