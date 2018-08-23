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    В Бельгии мужчина погиб при нападении на посетителей ресторана

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Жертвами нападения с ножом на востоке Бельгии стали две женщины, злоумышленник также мертв.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал RTBF.

    Как сообщается, мужчина вошел в ресторан в населенном пункте Моресне-Шапель и нанес удары ножом нескольким посетителям. По предварительным данным, жертвами инцидента стали бывшая подруга нападавшего и ее мать. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

    Предполагаемый преступник также мертв, но как именно он погиб, не сообщается. Ранее полиция заявляла, что нападавший обезврежен.

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