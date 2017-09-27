В Бельгии мать сделала барбекю из своей двухлетней дочери

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Бельгийская полиция арестовала 27-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своего малолетнего ребёнка.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, обугленные останки двухлетней девочки были найдены в аппарате для приготовления гриля.

Сообщается, что в полицию обратились соседи подозреваемой после того, как они услышали душераздирающий детский крик, а затем увидели дым, выходящий из-под двери гаража.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили женщину африканского происхождения возле электрогриля, на котором лежало обугленное детское тело.

— Мы должны были сгореть вместе, чтобы попасть в рай, — заявила мать в ходе допроса следователей.

Позже выяснилось, что подозреваемая в момент совершения убийства страдала от депрессии. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что она может быть психически нездорова.