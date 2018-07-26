В Бельгии из-за жары сократили рабочий день и ограничили потребление воды

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бельгии введены ограничения на потребление воды, некоторые предприятия и государственные учреждения перешли на сокращенный рабочий день из-за аномальной жары, которая держится на протяжении двух недель, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Королевский метеорологический институт Брюсселя спрогнозировал в стране годовой пик жары к концу июля. В некоторых районах страны дневная температура приблизится к 40 градусам Цельсия.

Власти северного нидерландскоязычного региона страны - Фландрии, где проживает 60% населения, рекомендовали экономить водопроводную воду. Введен запрет на полив этой водой приусадебных участков и наполнение бассейнов.

Государственные учреждения и предприятия, особенно те, персонал которых работает на улице меняют графики работы, вводя неполный рабочий день или длинные перерывы в периоды максимального уровня солнечной активности - с 11:30 до 15:00. Сокращен рабочий день во многих офисах страны, не оборудованных кондиционерами, к которым относятся практически все государственные учреждения королевства.