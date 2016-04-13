В Бельгии из-за забастовки возобновятся проблемы с авиасообщением

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Администрации бельгийской диспетчерской службы Belgocontrol удалось подобрать персонал для работы до вечера среды, но с 22:00 проблемы с авиасообщением возобновятся.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Belgocontrol.

Проблемы с авиасообщением с Брюсселем начались во вторник во второй половине дня, когда авиадиспетчеры по призыву профсоюза взяли больничные. Вечером во вторник было выполнено лишь 10% запланированных рейсов. В среду утром из-за забастовки пропускная способность аэропорта составила 17 рейсов в час вместо 76 теоретически выполнимых.

"На данный момент мы смогли собрать достаточно персонала, чтобы гарантировать работу до 22:00. Мы уверены, что после 22:00 проблемы возобновятся", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что диспетчеры недовольны повышением пенсионного возраста, который в их случае вырос с 55 до 58 лет после решения правительства повысить общий возраст выхода на пенсию. Во вторник администрация Belgocontrol заключила компромиссное соглашение с властями на этот счет, но его не одобрили два из трех профсоюзов диспетчеров.