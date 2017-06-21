 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бельгии инцидент на вокзале квалифицировали как теракт

    Этот инцидент квалифицируется как теракт, — сказал представитель прокуратуры© Courtesy İmage

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

    "Этот инцидент квалифицируется как теракт", — сказал представитель прокуратуры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi