В Бельгии инцидент на вокзале квалифицировали как теракт

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт.

Как передает Report, со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

"Этот инцидент квалифицируется как теракт", — сказал представитель прокуратуры.