В Бельгии число пострадавших при обрушении дома возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек пострадали при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

"Предварительная информация о жертвах: 14 человек пострадали… один из пострадавших находится в критическом состоянии", — сообщается в Twitter местной полиции.

***04:51

В результате обрушения зданий после взрыва в бельгийском Антверпене под завалами могут находиться до 20 человек, сообщили в полиции города. Как передает Report, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на полицейских города.

«Жертвами взрыва могли стать от 10 до 20 человек. Четыре пострадавших освобождены из-под обломков. В настоящее время работники экстренных служб работают над освобождением троих человек, они находятся в сознании. Работа идёт в чрезвычайно опасных условиях», — заявили в полиции Антверпена.

Также в пожарной службе отметили, что на месте работают специалисты с собаками. Сообщается, что причиной обрушения мог стать взрыв газа.

Ранее в бельгийском Антверпене произошло обрушение нескольких зданий из-за взрыва.