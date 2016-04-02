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    В Бельгии арестован еще один подозреваемый в терроризме

    Главный подозреваемый Реда Крике был арестован на прошлой неделе в Париже

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Власти Бельгии арестовали третьего подозреваемого в причастности к террористической деятельности и нападениям в Париже в ноябре прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В заявлении бельгийской прокуратуры не называется имя арестованного, сообщается лишь, что ему 33 года, и что задержан он был в четверг.

    Ранее, как сообщалось, в Бельгии уже были арестованы Абдеррахман А. и Рабах М., подозреваемые в причастности к этому делу.

    Главный подозреваемый Реда Крике был арестован на прошлой неделе в Париже. В его квартире был найден целый арсенал оружия и взрывчатки.

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