В Бельгии арестован еще один подозреваемый в терроризме

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Власти Бельгии арестовали третьего подозреваемого в причастности к террористической деятельности и нападениям в Париже в ноябре прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В заявлении бельгийской прокуратуры не называется имя арестованного, сообщается лишь, что ему 33 года, и что задержан он был в четверг.

Ранее, как сообщалось, в Бельгии уже были арестованы Абдеррахман А. и Рабах М., подозреваемые в причастности к этому делу.

Главный подозреваемый Реда Крике был арестован на прошлой неделе в Париже. В его квартире был найден целый арсенал оружия и взрывчатки.