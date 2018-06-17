В Бельгии 20 человек пострадали при ДТП во время велогонки

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 велогонщиков из Бельгии, Германии и Голландии пострадали в воскресенье при столкновении с автомобилем в бельгийской Валлонии,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

ДТП во время велогонки провинциального чемпионата Бельгии, организованного федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель, произошло по вине находившейся за рулем автомобиля женщины, которая решила совершить разворот перед приближавшимися гонщиками.

Лидер гонки, несшийся к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов.

В результате трое велосипедистов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо гонщиков — сотрясения мозга.