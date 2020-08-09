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В Бейруте военные освободили здания еще двух министерств

В Бейруте военные освободили здания еще двух министерств ​​​​​​​Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, которые до этого захватили протестующие.
Другие страны
9 августа 2020 г. 03:10
В Бейруте военные освободили здания еще двух министерств

Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, которые до этого захватили протестующие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас".

Согласно корреспонденту РИА Новости, "на улицы ливанской столицы в настоящий момент вернулось спокойствие".

Напомним, что в субботу тысячи человек вышли на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали 490 человек. МВД сообщило, что погиб один правоохранитель, 70 пострадали.

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