В Бейруте при столкновениях пострадали около 110 человек

109 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

109 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ливанский Красный крест.

"Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.