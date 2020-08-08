О нас
Report Georgia

В Бейруте при столкновениях пострадали около 110 человек

В Бейруте при столкновениях пострадали около 110 человек 109 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.
Другие страны
8 августа 2020 г. 19:49
В Бейруте при столкновениях пострадали около 110 человек

109 человек пострадали во время столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ливанский Красный крест.

"Двадцать два раненых были доставлены в ближайшие больницы. 87 пострадавшим оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Beyrutda polislə toqquşmalarda 100-də çox etirazçı yaralandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек
8 августа 2020 г. 18:30
На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике
На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике
8 августа 2020 г. 18:21
Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании
Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании
8 августа 2020 г. 18:05
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
8 августа 2020 г. 17:10
В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса
В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса
8 августа 2020 г. 16:06
Супруга посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва в Бейруте
Супруга посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва в Бейруте
8 августа 2020 г. 14:36
Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте
Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте
8 августа 2020 г. 12:17
Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака
Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака
8 августа 2020 г. 08:40
На севере Китая еще один человек умер от чумы
На севере Китая еще один человек умер от чумы
8 августа 2020 г. 06:54
Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с КНДР
Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с КНДР
8 августа 2020 г. 05:38

Последние новости

19:49
В Бейруте при столкновениях пострадали около 110 человек Другие страны
19:27
«Ювентус» отправил главного тренера в отставку Футбол
19:26
МИД Азербайджана: Армения ответит за все противоправные действия Нагорно-карабахский конфликт
19:05
Проведена республиканское видеосовещание Оперштаба в связи с карантином Внутренняя политика
18:59
Опубликованы условия деятельности отелей в Азербайджане во время пандемии Бизнес
18:30
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек Другие страны
18:21
На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике Другие страны
18:05
Противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании Другие страны
17:57
Лица с негативным тестом сталкиваются с проблемой при выезде за рубеж Социальная защита
17:35
ФотоНа населенной вынужденными переселенцами территории произошел оползень Экология
17:10
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса Другие страны
16:45
Назван неожиданный симптом коронавируса Здоровье
16:22
В Азербайджане количество излечившихся от COVID-19 превысило 30 тыс. Здоровье
16:06
В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса Другие страны
15:37
Шахбаз Мурадов награжден почетным дипломом президента Наука и образование
Вся новостная лента