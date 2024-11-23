В Бейруте при атаке израильских ВВС четыре человека погибли, 23 пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 получили ранения в результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут.

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 получили ранения в результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Манар".

Несколько громких взрывов раздались примерно в 4:00 по местному времени. По информации Reuters, Израиль выпустил не меньше четырех ракет.

Местные СМИ сообщили о том, что одно жилое здание полностью разрушено, сильно повреждены соседние здания. Это как минимум четвертый израильский авиаудар по центру Бейрута на этой неделе.