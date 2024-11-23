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В Бейруте при атаке израильских ВВС четыре человека погибли, 23 пострадали

В Бейруте при атаке израильских ВВС четыре человека погибли, 23 пострадали По меньшей мере четыре человека погибли, 23 получили ранения в результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 09:05
В Бейруте при атаке израильских ВВС четыре человека погибли, 23 пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 получили ранения в результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Манар".

Несколько громких взрывов раздались примерно в 4:00 по местному времени. По информации Reuters, Израиль выпустил не меньше четырех ракет.

Местные СМИ сообщили о том, что одно жилое здание полностью разрушено, сильно повреждены соседние здания. Это как минимум четвертый израильский авиаудар по центру Бейрута на этой неделе.

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Версия на азербайджанском языке Beyrutda İsrail HHQ-nin hücumu nəticəsində dörd nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb

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