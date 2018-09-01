 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баварии в результате взрыва на заводе Bayernoil пострадали восемь человек

    © tz.de

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел на территории нефтеперерабатывающего завода компании Bayernoil в городе Фобург-ан-дер-Донау (федеральная земля Бавария).

    Как передает report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

    Отмечается, что три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами. Из-за сильного задымления, вызванного взрывом и последующим пожаром, 1,8 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

    Причина случившегося пока не установлена.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi