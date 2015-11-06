В Баварии пригородный поезд врезался в грузовик

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб в результате столкновения пригородного поезда с грузовиком в немецкой федеральной земле Бавария, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В полиции считают, что погибших может быть значительно больше, но официально они могут подтвердить только одну смерть. Личность погибшего пока не установлена. Полиция не исключает, что это мог быть пассажир поезда.

Кроме того, до сих пор не удалось найти машиниста электрички, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си. Полицейские не исключают, что он также погиб. Количество пострадавших оценивается в несколько десятков человек. На месте происшествия работают спасатели.

Столкновение произошло в четверг около 22:00 по местному времени (примерно в полночь по Москве). Поезд, следовавший из Нюрнберга со скоростью около 100 километров в час, на переезде врезался в грузовик с полуприцепом.

После столкновения и грузовик, и поезд загорелись. Пожару предшествовал как минимум один взрыв. Полиция утверждает, что, по предварительным данным, машинист даже не пытался затормозить. Причины происшествия пока не установлены.