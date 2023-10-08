В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты

Выборы в региональные парламенты - ландтаги - пройдут в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене.

Выборы в региональные парламенты - ландтаги - пройдут в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене.

Как передает Report, в обоих случаях победу прочат консерваторам, а Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, грозит худший результат в истории и там, и там. Правая "Альтернатива для Германии" в обеих землях может наряду с некоторыми другими партиями претендовать на второе место.

В обеих федеральных землях избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 - бакинское) и проработают до 18:00 (20:00 - бакинское). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов. В течение вечера они будут корректироваться. Официальные данные по мере подсчета бюллетеней будут публиковаться в течение ночи, а также в понедельник.

Бавария является крупнейшей федеральной землей Германии, занимает 20% от общей территории страны, население составляет 13,08 млн человек. Там с 1954 года на всех выборах побеждает Христианско-социальный союз (ХСС), лидером которого является премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Прочат консерваторам победу и на этот раз. Согласно последним опросам, за партию готовы проголосовать около 37% человек, что примерно столько же, сколько было пять лет назад. Второе место могут получить "зеленые", за которых готовы отдать голоса 16% избирателей. Региональная партия "Свободные избиратели", которая сейчас входит в правительство Зёдера, вероятно, наберет около 15% - этого результата будет достаточно, чтобы продолжить работу в кабинете министров вместе с ХСС.

Если верить прогнозам, то СДПГ наберет в районе 9% - это стало бы худшим результатом для партии в этой земле. В 2018 году "красные" набрали там 9,7%. Ожидается, что улучшит результат правая "Альтернатива для Германии", согласно опросам, она может получить 14%, что было бы на 4,4 п. п. больше, чем пятью годами ранее.