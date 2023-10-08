О нас

В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты

В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты Выборы в региональные парламенты - ландтаги - пройдут в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене.
Другие страны
8 октября 2023 г. 08:26
В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты

Выборы в региональные парламенты - ландтаги - пройдут в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене.

Как передает Report, в обоих случаях победу прочат консерваторам, а Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, грозит худший результат в истории и там, и там. Правая "Альтернатива для Германии" в обеих землях может наряду с некоторыми другими партиями претендовать на второе место.

В обеих федеральных землях избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 - бакинское) и проработают до 18:00 (20:00 - бакинское). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов. В течение вечера они будут корректироваться. Официальные данные по мере подсчета бюллетеней будут публиковаться в течение ночи, а также в понедельник.

Бавария является крупнейшей федеральной землей Германии, занимает 20% от общей территории страны, население составляет 13,08 млн человек. Там с 1954 года на всех выборах побеждает Христианско-социальный союз (ХСС), лидером которого является премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Прочат консерваторам победу и на этот раз. Согласно последним опросам, за партию готовы проголосовать около 37% человек, что примерно столько же, сколько было пять лет назад. Второе место могут получить "зеленые", за которых готовы отдать голоса 16% избирателей. Региональная партия "Свободные избиратели", которая сейчас входит в правительство Зёдера, вероятно, наберет около 15% - этого результата будет достаточно, чтобы продолжить работу в кабинете министров вместе с ХСС.

Если верить прогнозам, то СДПГ наберет в районе 9% - это стало бы худшим результатом для партии в этой земле. В 2018 году "красные" набрали там 9,7%. Ожидается, что улучшит результат правая "Альтернатива для Германии", согласно опросам, она может получить 14%, что было бы на 4,4 п. п. больше, чем пятью годами ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanslerin partiyasını Bavariya və Hessedə keçirilən seçkilərdə məğlubiyyət gözləyir

Другие новости из категории

В Греции открылись избирательные участки на муниципальных и региональных выборах
В Греции открылись избирательные участки на муниципальных и региональных выборах
8 октября 2023 г. 08:06
Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома
Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома
8 октября 2023 г. 07:45
Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек
Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек
8 октября 2023 г. 07:17
Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю
Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю
8 октября 2023 г. 06:39
Mash: Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили рядом с сектором Газа
Mash: Около десяти девушек боевики ХАМАС похитили рядом с сектором Газа
8 октября 2023 г. 06:14
Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо
Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо
8 октября 2023 г. 05:51
Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции Железные мечи
Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи"
8 октября 2023 г. 04:50
Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа
Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа
8 октября 2023 г. 03:56
В Конго дети принесли домой взрывное устройство, погибли 15 человек
В Конго дети принесли домой взрывное устройство, погибли 15 человек
8 октября 2023 г. 02:17
В Тель-Авиве обрушилось здание, есть раненые
В Тель-Авиве обрушилось здание, есть раненые
8 октября 2023 г. 01:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi