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    В Башкирии столкнулись два грузовых поезда, есть жертвы

    Следственный комитет пока не комментирует ситуацию© Courtesy İmage

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Три человека погибли, один пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Башкирии

    Как передает Report, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

    "Столкнулись два поезда, один с рудой, другой порожний", — пояснил собеседник агентства.

    По официальным данным регионального МЧС, инцидент произошел в 15.05 в городе Учалы, на территории Учалинского горно-обогатительного комбината

    "Угрозы населенному пункту нет. На месте работают 27 человек и три единицы техники", — сообщила пресс-секретарь башкирского МЧС Елена Мавлютова.

    Следственный комитет пока не комментирует ситуацию.

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