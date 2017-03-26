В Башкирии столкнулись два грузовых поезда, есть жертвы

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Три человека погибли, один пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Башкирии

Как передает Report, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Столкнулись два поезда, один с рудой, другой порожний", — пояснил собеседник агентства.

По официальным данным регионального МЧС, инцидент произошел в 15.05 в городе Учалы, на территории Учалинского горно-обогатительного комбината

"Угрозы населенному пункту нет. На месте работают 27 человек и три единицы техники", — сообщила пресс-секретарь башкирского МЧС Елена Мавлютова.

Следственный комитет пока не комментирует ситуацию.