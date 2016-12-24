В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части, есть пострадавшие

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии, есть пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы республиканского МЧС.

По данным пресс-службы, на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", - заявил официальный представитель МЧС.