В Барселоне в ходе антитеррористической операции эвакуированы посетители знаменитого собора

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Барселоне рядом со знаменитым кафедральным собором Sagrada Familia проходит антитеррористическая операция.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, взрывотехники осматривают минивэн, припаркованный недалеко от собора.

По сообщению местной полиции, посетители собора были эвакуированы, а улицы, ведущие к церкви заблокированы для того, чтоб полиция могла работать на месте.

Отметим, что Барселона, находящаяся на северо-востоке Испании, является одним из популярных туристических направлений.В прошлом месяце в результате атаки экстремистов на Барселону и прибрежный город погибло 16 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя ИГИЛ.