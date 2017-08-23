В Барселоне установят памятник жертвам терактов

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Барселоне на улице Рамбла, где 17 августа был совершен теракт, появится памятник жертвам нападений в Каталонии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил мэр города Ада Колау.

Сообщается также, что власти города приняли решение усилить меры безопасности в центре.

17 августа автомобиль въехал в толпу людей на улице Рамбла в Барселоне. В результате теракта погибли 15 человек. В ночь на 18 августа во время полицейского рейда в Камбрильсе был совершен еще один теракт.