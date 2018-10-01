В Барселоне проходит массовая акция протеста

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Многочисленная акция протеста проходит в Барселоне в первую годовщину незаконного референдума о независимости, который состоялся в Каталонии год назад и который не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд страны, передает Report.

Акция, в которой участвуют различные общественные и политические организации, выступающие за независимость региона, проходят под лозунгом "Восстановим 1 октября". Шествие отправилось от площади Каталонии к зданию парламента, где пройдет митинг, в котором примет участие глава каталонского женералитета Ким Торра и спикер законодательного органа Роже Торрен. Кадры шествия транслируют испанские телеканалы.