В Барселоне в ходе акций протеста произошли столкновения - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Участники акций протеста в Барселоне, где в эти часы проходит заседание Совета министров Испании, начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию, задержаны четыре человека, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Радикалы переворачивают мусорные контейнеры и железные заграждения, вырвали светофор.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

Как сообщают местные правоохранительные органы, три человека задержаны. Ранее был задержан еще один человек – у него обнаружены легковоспламеняющиеся вещества (соляная кислота) и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен "коктейль Молотова".

Полиция уже применила резиновые дубинки после того, как митингующие попытались преодолеть полицейский кордон.

Несколько человек напали на корреспондента и оператора во время съемки акции протеста. Они ударили журналиста в лицо.

К обеспечению порядка привлечены 8 тысяч представителей каталонских сил правопорядка Mossos d'Esquadra, направлены дополнительные силы Гражданской гвардии и Национальной полиции.