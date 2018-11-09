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    В Барселоне автомобиль наехал на пешеходов, пострадали четыре человека - ФОТО - ВИДЕО

    Правоохранительные органы рассматривают инцидент как ДТП

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль наехал на группу пешеходов в Барселоне, в результате пострадали четыре человека, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Инцидент произошел сегодня утром на одной из улиц в районе Грасия. В автомобиле находилась супружеская пара среднего возраста. Сообщается, что в ходе движения водитель автомобиля потерял управление.

    Как сообщили в экстренных службах, в результате инцидента в больницы были доставлены четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести. Серьезнее всего пострадала 10-летняя девочка.

    Правоохранительные органы рассматривают инцидент как ДТП. Отмечается, что у водителя мог случиться кардиореспираторный коллапс — острая сердечная и дыхательная недостаточность.

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