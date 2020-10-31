В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков

По меньшей мере 14 человек были задержаны, 23 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков

По меньшей мере 14 человек были задержаны, 23 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков, которыми завершилась накануне вечером в центре Барселоны акция протеста против мер по сдерживанию пандемии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Во время вчерашних беспорядков в Барселоне были задержаны 14 человек, 23 полицейских пострадали", - уточняет каталонская полиция. Кроме того, по меньшей мере два магазина были разграблены, протестующие также повредили машины правоохранительных органов.

Акция протеста против комендантского часа в городе Бургос (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) в пятницу вечером также завершилась беспорядками. Некоторые участники манифестации стали бросать в полицию камни. В результате произошли столкновения протестующих со стражами порядка. В разных городах автономного сообщества Кантабрия также прошли протесты, переросшие в беспорядки. Были задержаны восемь человек, пострадали четверо полицейских, передает агентство Europa Press.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35,8 тыс. пациентов умерли.