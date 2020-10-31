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В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков

В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков По меньшей мере 14 человек были задержаны, 23 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков
Другие страны
31 октября 2020 г. 18:00
В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков

По меньшей мере 14 человек были задержаны, 23 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков, которыми завершилась накануне вечером в центре Барселоны акция протеста против мер по сдерживанию пандемии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Во время вчерашних беспорядков в Барселоне были задержаны 14 человек, 23 полицейских пострадали", - уточняет каталонская полиция. Кроме того, по меньшей мере два магазина были разграблены, протестующие также повредили машины правоохранительных органов.

Акция протеста против комендантского часа в городе Бургос (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) в пятницу вечером также завершилась беспорядками. Некоторые участники манифестации стали бросать в полицию камни. В результате произошли столкновения протестующих со стражами порядка. В разных городах автономного сообщества Кантабрия также прошли протесты, переросшие в беспорядки. Были задержаны восемь человек, пострадали четверо полицейских, передает агентство Europa Press.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35,8 тыс. пациентов умерли.

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