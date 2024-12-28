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В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова

В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о критической ситуации в секторе Газа на фоне зимних холодов и сокращения гуманитарных поставок.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 08:46
В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о критической ситуации в секторе Газа на фоне зимних холодов и сокращения гуманитарных поставок.

Как передает Report, об этом говорится в публикации главы организации Филиппа Лаззарини в соцсети "X".

В публикации отмечается, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова.

"Нам нужно прекращение огня и немедленный поток поставок основных товаров, в том числе зимних", - подчеркнул Лаззарини. Он указал, что доставка грузов с одеялами, матрасами и другими необходимыми в зимний период припасами застопорилась в течение нескольких месяцев в ожидании разрешения на въезд в Газу.

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