В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о критической ситуации в секторе Газа на фоне зимних холодов и сокращения гуманитарных поставок.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о критической ситуации в секторе Газа на фоне зимних холодов и сокращения гуманитарных поставок.

Как передает Report , об этом говорится в публикации главы организации Филиппа Лаззарини в соцсети "X".

В публикации отмечается, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова.

"Нам нужно прекращение огня и немедленный поток поставок основных товаров, в том числе зимних", - подчеркнул Лаззарини. Он указал, что доставка грузов с одеялами, матрасами и другими необходимыми в зимний период припасами застопорилась в течение нескольких месяцев в ожидании разрешения на въезд в Газу.